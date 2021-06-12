Репродуктолог призывает беременных прививаться от коронавируса. Главный санитарный врач запрещает вакцинацию этой категории

Что случилось. Алматинский репродуктолог, основоположник репродуктологии в Казахстане Салтанат Байкошкарова опровергла слухи о влиянии вакцинации от Covid-19 на планируемую беременность. По ее словам, вакцинация необходима, поскольку это поможет защитить и мать, и будущего ребенка. В то же время главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в своём новом постановлении включил беременных в список тех, кому прививка противопоказана, передает informburo.kz

Позиция репродуктолога. Автор первого казахстанского ребенка «из пробирки»советует тем, кто готовится стать родителями, не пренебрегать прививками от коронавируса. Об этом врач сказала в интервью ТК «Алматы», сообщили в региональной службе коммуникаций.

«Если женщина заразится Covid-19 во время беременности, могут возникнуть опасные осложнения», – говорит Сауле Байкошкарова.

Кроме того, она заверяет, что вакцинация не может привести к бесплодию как у женщины, так и у мужчины. Специалист также сообщила, что отказ в процедуре ЭКО после вакцинации – не более чем слухи.

«Это слухи. Никому не отказывают в ЭКО после вакцинации от коронавируса. Через месяц после получения второй дозы вакцины уже можно планировать беременность и идти на программу ЭКО. Наоборот, вакцинация даст возможность человеку получить иммунитет от коронавируса или перенести его бессимптомно, так что можно будет планировать беременность. Вакцинация не делает бесплодными ни мужчин, ни женщин. Мы рекомендуем пациентам сначала вакцинироваться, а потом планировать беременность через месяц или два», – сообщила С. Байкошкарова.

По ее словам, если женщина забеременела естественным путем или при помощи ЭКО, а потом заразилась и заболела, это будет плохо влиять на весь процесс. В таком случае возможны осложнения во время беременности. Поэтому, по словам врача, лучше сначала вакцинироваться.

Позиция главного санитарного врача. В новом постановлении главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова от 11 июня указано, что все виды вакцин от коронавируса, которые на данный момент применяются в Казахстане, не рекомендованы беременным и кормящим женщинам. Об этом говорится в прилагающихся к документу рекомендациях по прививкам всеми видами вакцин.

Почему это важно. Казахстан не выполняет заявленный Минздравом план по вакцинации, согласно которому ещё в апреле прививку должны были получить 2 млн человек, но в реальности эта цифра составила менее 1,3 млн. Это происходит в том числе по причине недоверия населения к вакцинам. Несогласованные позиции врачей по вопросам вакцинации могут ещё больше усугубить протестные настроения. В результате это вновь приведёт к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.