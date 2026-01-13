В Костанае стартует приём предложений в рамках проекта «Бюджет народного участия». Горожане смогут предложить идеи для благоустройства и развития города, которые будут реализованы за счёт местного бюджета.

Как сообщили в акимат города Костаная, приём заявок пройдёт с 20 января по 1 марта 2026 года. Проекты, отобранные по итогам голосования, планируется реализовать в 2027 году.

Для чего нужен проект

Цель «Бюджета народного участия» — дать жителям возможность напрямую участвовать в распределении бюджетных средств и предлагать конкретные инициативы по улучшению городской среды.

Администратором проекта выступает Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная.

Кто может подать предложение

Принять участие могут все совершеннолетние жители Костанай .

Как подать заявку

Предложения принимаются на официальном интернет-ресурсе акимата города в разделе «Бюджет народного участия».

Для подачи заявки необходимо:

указать наименование и описание проекта;

обозначить адрес объекта;

приложить эскиз и смету;

добавить фотографии текущего состояния объекта;

при желании — презентацию проекта.

В этом же разделе размещены правила участия, типовая форма проектного предложения, календарь мероприятий и состав Экспертного совета.

Когда и как будет проходить голосование

Публичное электронное голосование жителей состоится с 5 по 24 апреля 2026 года на официальном сайте акимата. По его итогам Экспертный совет примет решение о проектах, рекомендованных к реализации.

Результаты голосования и решение Экспертного совета будут опубликованы на интернет-ресурсе акимата. После этого профильный отдел приступит к реализации отобранных инициатив.

Контроль и открытость

Информация о ходе и итогах реализации проектов будет регулярно размещаться на сайте акимата. Представители общественности, СМИ и жители города смогут ознакомиться с данными и осуществлять общественный мониторинг.

Проект «Бюджет народного участия» — это возможность для костанайцев напрямую повлиять на развитие города и предложить реальные изменения, которые важны именно жителям.

