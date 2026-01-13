В Костанае стартует приём предложений в рамках проекта «Бюджет народного участия». Горожане смогут предложить идеи для благоустройства и развития города, которые будут реализованы за счёт местного бюджета.
Как сообщили в акимат города Костаная, приём заявок пройдёт с 20 января по 1 марта 2026 года. Проекты, отобранные по итогам голосования, планируется реализовать в 2027 году.
Для чего нужен проект
Цель «Бюджета народного участия» — дать жителям возможность напрямую участвовать в распределении бюджетных средств и предлагать конкретные инициативы по улучшению городской среды.
Администратором проекта выступает Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная.
Кто может подать предложение
Принять участие могут все совершеннолетние жители Костанай .
Как подать заявку
Предложения принимаются на официальном интернет-ресурсе акимата города в разделе «Бюджет народного участия».
Для подачи заявки необходимо:
- указать наименование и описание проекта;
- обозначить адрес объекта;
- приложить эскиз и смету;
- добавить фотографии текущего состояния объекта;
- при желании — презентацию проекта.
В этом же разделе размещены правила участия, типовая форма проектного предложения, календарь мероприятий и состав Экспертного совета.
Когда и как будет проходить голосование
Публичное электронное голосование жителей состоится с 5 по 24 апреля 2026 года на официальном сайте акимата. По его итогам Экспертный совет примет решение о проектах, рекомендованных к реализации.
Результаты голосования и решение Экспертного совета будут опубликованы на интернет-ресурсе акимата. После этого профильный отдел приступит к реализации отобранных инициатив.
Контроль и открытость
Информация о ходе и итогах реализации проектов будет регулярно размещаться на сайте акимата. Представители общественности, СМИ и жители города смогут ознакомиться с данными и осуществлять общественный мониторинг.
Проект «Бюджет народного участия» — это возможность для костанайцев напрямую повлиять на развитие города и предложить реальные изменения, которые важны именно жителям.
Незаконный трафик выявили после жалоб операторов связи: костанайский суд вынес приговор
С 1 января без ИПН: кто в Казахстане больше не платит подоходный налог
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.