Обратится с акиму Костанайской области глава города Марат Жундубаев. На совещании он сообщил присутствующим, что напишет служебную записку главе области с просьбой упорядочить пригородные маршруты.

Марат Жундубаев считает, что городской бюджет не должен тратить деньги на такие маршруты.

«Маршрут «Рудный-Костанай» от «Бак-бака» рынка до «Гиппократа». Это что за маршрут? Мы обслуживаем областной маршрут по сути. По анализу видели, 70% маршрута №120 жители города Рудного. В таком случае должен Рудный выделять. Вообще это область должна выделять. Автобус едет из Рудного, собирает с дач, посёлков, из самого Рудного, заезжает сюда. Конечно, некоторым нашим горожанам это удобно, комфортно, доехать от базара до базара. Но таких же мало. Теперь надо подумать о тех, кто живет на северо-западе, «Юбилейный», «Алтын Арман», «Костанай-2», «Кунай» надо расширять, там ИЖС сейчас строим, тот же Триатлон парк люди просят, тот же школа бокса, плавательный бассейн — детей довозить. Тут получается однобоко, мы должны накачивать этот маршрут, не улучшая свою транспортную сеть. Я считаю это несправедливо. 277 тысяч населения у нас и пускай это будет касаться тех двух тысяч, там подписи, говорят собирали…Население должно равномерно получать услуги. И должно быть справедливое решение», — высказался Марат Жундубаев.

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