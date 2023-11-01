Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении

Конституционный суд РК признал соответствующей Конституции меру наказания за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее нормативное постановление вынес Конституционный суд 27 октября 2023 года.

Суть дела

Обратившийся в Конституционный суд астанчанин был пойман пьяным за рулем. В суде он признал вину полностью и раскаялся.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 608 КоАП, и подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством на семь лет.

Автор обращения отметил, что санкция части первой статьи 608 КоАП безальтернативная и другого наказания не предусматривает. При этом он указал на то, что за аналогичное правонарушение гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, будет подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток с возможностью после этого получить водительское удостоверение.

Автор обращения видит в этом нарушение равенства всех перед законом и судом, которое заключается в том, что граждане, совершившие одинаковые административные правонарушения, подвергаются разным административным взысканиям.

Автор обращения также полагает, что неоправданно длительный срок административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством на семь лет нарушает право заявителя на свободный выбор рода деятельности и профессии, так как имеются виды деятельности и профессии, предполагающие наличие права управления транспортным средством.

Что решил суд

Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК часть первую статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Вместе с тем в документе отмечается, что в отношении субъектов, указанных в части шестой статьи 608 КоАП, не применяется лишение права управления транспортным средством ввиду отсутствия у этих лиц водительского удостоверения, подтверждающего такое право.

В суде также подтвердили, что в настоящее время человек, привлеченный к административной ответственности за указанные правонарушения, может сразу сдать экзамен и получить водительское удостоверение, «что не соответствует целям профилактики административных правонарушений».

В связи с чем Конституционный суд рекомендовал правительству республики рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования ответственности физлиц за управление транспортным средством в состоянии опьянения с учетом правовых позиций Конституционного суда РК, изложенных в настоящем нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Усиление мер ответственности за данные правонарушения были установлены в конце 2019 года. Тогда минимальный срок лишение прав был увеличен с трех до семи лет и установлен административный арест (минимально 15 суток, максимально 30 суток).

Как считают в МВД, принятые меры по усилению ответственности оправдали себя и оказали позитивное профилактическое воздействие на участников дорожного движения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.