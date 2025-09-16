Министерство здравоохранения Казахстана вносит изменения в приказ от 15 февраля 2021 года «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение». Изменения предполагают запрет на использование пенсионных накоплений для лечения зубов, передаёт Tengrinews.kz.

Как пояснили в Минздраве, такое решение было принято в связи с многочисленными фактами незаконного вывода пенсионных накоплений под видом оплаты стоматологических услуг.

«Проектом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений», — указано в проекте документа.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки заявок на оплату стоматологических услуг выявлены мошеннические схемы, из-за которых часть средств граждан была выведена в пользу отдельных клиник. В связи с этим с 15 сентября приём заявок на оплату таких услуг за счёт пенсионных накоплений приостановлен.

«По информации Отбасы банка, в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что более 222 миллиардов тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана», — сообщили в ведомстве

