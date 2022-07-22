Решение о продлении учебного года ещё не принято – Минпросвещения

Примечание. Ответ министра, размещённый на портале «Открытый диалог» 20 июля, в Министерстве просвещения назвали неактуальным на сегодняшний день. Утром 21 июля министерство разместило информацию, в которой представлена официальная позиция ведомства по вопросу продления учебного года. При этом в Министерстве просвещения уточнили, что обсуждения по вопросу ещё продолжаются, передает informburo.kz

Решение о продлении учебного года в Казахстане ещё не принято, говорится в ответе министра просвещения Асхата Аймагамбетова на обращение, поступившее в блог главы ведомства.

«Хочу высказать своё мнение и мнение многих родителей по этому поводу. Мы против продления учебного года! Ваши слова о том, что такая продолжительность в Европе, – это ложь! Там в среднем учебный год длится 195 дней, а нас уже 204 дня! Куда ещё увеличивать! Также необходимо учитывать климатические условия! В мае температура поднимается до 30 градусов. Не все школы и кабинеты оснащены кондиционерами. Дети в мае уже из последних сил ходят в школу. Не нужно отбивать у них желание учиться», – отметила автор обращения Мария Романенко.

По её словам, если качество знаний у детей страдает, то нужно менять программу и учебники. В ответе министра сообщается, что вопрос пока ещё обсуждается.

«Вопрос продолжительности учебного года находится на рассмотрении. Решение ещё не принято. Эксперты озвучивают свои предложения. Ваше мнение также принято к сведению», – говорится в ответе.

20 июля на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект приказа министра просвещения об увеличении продолжительности учебного года в школах на две недели. Сейчас этого проекта на портале нет. Редакция Informburo.kz обращалась в Минпросвещения с вопросом, почему проект сняли с публичного обсуждения. В пресс-службе ведомства ответили, что проект приказа исчез по техническим причинам, сейчас его восстанавливают на портале.