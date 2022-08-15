USD 476.01
EUR 490.15
RUB 7.81
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Решение о продлении учебного года на две недели утвердили в…

Решение о продлении учебного года на две недели утвердили в Минпросвещения

vecherka.su

Министерство просвещения утвердило продолжительность нового учебного года в школах.

На аппаратном совещании Министерства просвещения объявили, что продолжительность нового учебного года составит 35 учебных недель для учащихся первых классов (ранее – 33 недели), 36 учебных недель во 2-11 классах (ранее – 34 недели), передает informburo.kz

Каникулы в течение учебного года составят:

  • осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
  • зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
  • весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

Ранее продолжительность каникулярного времени в учебном году составляла не менее 30 дней (теперь – 25).

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы – семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). Учебный год завершится 31 мая (ранее – 25 мая). Летние каникулы продлятся с 1 июня и до 1 сентября.

Соответствующий приказ министра просвещения находится на стадии регистрации в Минюсте. Государственный стандарт, предусматривающий прежние требования к продолжительности учебного года и каникул, уже утратил силу.

Проект приказа министра в июле-августе был опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА». Документ вызвал большой общественный резонанс, большинство родителей, оставивших свои комментарии, выступили против продления учебного года.

В Минпросвещения отмечали, что увеличение продолжительности учебного года создаст возможность сократить количество уроков в день, выделить больше времени на изучение сложных тем, организовать образовательный процесс на принципах развивающего обучения. С начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В июле казахстанцы реже покупали жильё
Следующая новость

Средний размер пенсии сократился в Казахстане