Решение о продлении учебного года на две недели утвердили в Минпросвещения

vecherka.su
Министерство просвещения утвердило продолжительность нового учебного года в школах.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На аппаратном совещании Министерства просвещения объявили, что продолжительность нового учебного года составит 35 учебных недель для учащихся первых классов (ранее – 33 недели), 36 учебных недель во 2-11 классах (ранее – 34 недели), передает informburo.kz
Каникулы в течение учебного года составят:
- осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
- зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
- весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
Ранее продолжительность каникулярного времени в учебном году составляла не менее 30 дней (теперь – 25).
В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы – семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). Учебный год завершится 31 мая (ранее – 25 мая). Летние каникулы продлятся с 1 июня и до 1 сентября.
Соответствующий приказ министра просвещения находится на стадии регистрации в Минюсте. Государственный стандарт, предусматривающий прежние требования к продолжительности учебного года и каникул, уже утратил силу.
Проект приказа министра в июле-августе был опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА». Документ вызвал большой общественный резонанс, большинство родителей, оставивших свои комментарии, выступили против продления учебного года.
В Минпросвещения отмечали, что увеличение продолжительности учебного года создаст возможность сократить количество уроков в день, выделить больше времени на изучение сложных тем, организовать образовательный процесс на принципах развивающего обучения. С начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: