Решение о продлении учебного года на две недели утвердили в Минпросвещения

Каникулы в течение учебного года составят:

осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

Ранее продолжительность каникулярного времени в учебном году составляла не менее 30 дней (теперь – 25).

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы – семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). Учебный год завершится 31 мая (ранее – 25 мая). Летние каникулы продлятся с 1 июня и до 1 сентября.

Соответствующий приказ министра просвещения находится на стадии регистрации в Минюсте. Государственный стандарт, предусматривающий прежние требования к продолжительности учебного года и каникул, уже утратил силу.

Проект приказа министра в июле-августе был опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА». Документ вызвал большой общественный резонанс, большинство родителей, оставивших свои комментарии, выступили против продления учебного года.

В Минпросвещения отмечали, что увеличение продолжительности учебного года создаст возможность сократить количество уроков в день, выделить больше времени на изучение сложных тем, организовать образовательный процесс на принципах развивающего обучения. С начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах.