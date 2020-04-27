Решение по дачникам,которое приняла Госкомиссия должны обнародовать

Решение по дачникам приняла Госкомиссия, об этом сказано в тексте обращения Президента.

«Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано», — говорится в тексте обращения Президента Касым-Жомарта Токаева.

Жители Костанайской области неоднократно поднимали вопрос о снятии запрета на посещение дач. Этот вопрос пока остается открытым.

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