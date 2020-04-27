Решение по дачникам,которое приняла Госкомиссия должны обнародовать

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COVID-2019 в Казахстане
2791 - зарегистрированно
720 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
Решение по дачникам приняла Госкомиссия, об этом сказано в тексте обращения Президента.
«Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано», — говорится в тексте обращения Президента Касым-Жомарта Токаева.
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Tags: Алау дачи Казахстан карантин Касым-Жомарт Токаев коронавирус Костанай Костанайская область РТН