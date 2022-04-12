Решение по льготному автокредитованию принято — глава МИИР

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что решение по льготному автокредитованию принято, оно заработает до конца апреля, передает Tengrinews.kz.
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«Что касается автокредитования, сегодня на заседании решение было принято. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально. Теперь наши коллеги приступят к работе», — сказал Ускенбаев.
Напомним, ожидается, что новая программа льготного автокредитования заработает уже в апреле. На нее выделят 100 миллиардов тенге, собранных ранее с утильсбора «Оператором РОП».
Отметим, что условия кредита не предусматривают первоначального взноса, однако машина обязательно должна быть отечественного производства.
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