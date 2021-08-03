Решение по школьной форме приняли в Казахстане

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, какое решение приняли по правилам ношения школьной формы в новом учебном году в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», — написал Аймагамбетов в Facebook.

Министр отметил, что, и как родитель, и как министр образования и науки, является сторонником ношения школьной формы.

«Педагоги отмечают, что, помимо прочего, она также дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками», — добавил он.

Министр заявил, что ношение школьной формы станет необязательным еще на один год.

«Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму Но, взвесив все за и против, мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы», — написал глава МОН.

Асхат Аймагамбетов также объяснил, чем руководствовалось министерство при принятии решения.

«Во-первых, с учетом эпидемиологической ситуации сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах — только в будние дни. И мы понимаем, что если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения COVID-19. Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля. В завершение хотелось бы отметить: я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы мнения в этом вопросе будут разниться. Какое бы решение ни было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты — другие. Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски», — подчеркнул он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.