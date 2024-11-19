Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов об освобождении 90% физлиц данной категории.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в рамках задач, озвученных Главой государства во время первого Форума работников сельского хозяйства.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

«Касательно обязательств порядка восьми миллионов человек, оставшихся категории граждан — это работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и других, министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории», — сказал министр финансов.

Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами РК;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования. Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.

«Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание Глава государства. На сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение Министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан», — подчеркнул Премьер-министр.

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