Совместное решение появилось на сайте областного акимата региона. Разработчиком данного документа является управление культуры Костанайской области.

Акимат Костанайской области постановляет и Костанайский областной маслихат решил:

1. Присвоить парку, расположенному по улице Гашека города Костаная, наименование – парк Ұлы Дала.

2. Переименовать:

улицу Уральская города Костаная на улицу Шақшақ Жәнібек батыр;

улицу Дзержинского города Костаная на улицу Сағадат Нұрмағамбетов;

улицу Железнодорожная города Костаная на улицу Бертрана Рубинштейна.

Настоящие совместные постановление и решение вводятся в действие со дня их первого официального опубликования.

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