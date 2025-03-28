В целях обеспечения целевого использования активов Государственного фонда социального страхованияМинистерством труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в действующий НПА. Они касаются порядка исчисления и назначения выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Изменения предусматривают:

использования в расчете социальной выплаты по беременности и родам среднемесячного дохода, не превышающего 7 МЗП за один месяц, независимо от числа плательщиков.

исключение из расчета размера социальных выплат по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет социальных отчислений, уплаченных после даты наступления социального риска.

Данные поправки разработаны для обеспечения целевого использования активов госсоцфонда и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат.

Приказ 28 марта размещен в электронном виде в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК и вступит в силу по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования.

Как сообщалось ранее, 27 февраля на расширенном заседании коллегии минтруда глава ведомства Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году из госсоцфонда произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. При этом в 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в фонд.

«Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечёт несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы», – сказала министр.

С сентября 2024 года более 2 тысяч получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы госсоцфонда на сумму 4,7 млрд тенге.

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