Решения пока нет — МОН о переходе к традиционному формату обучения

Министерство образования и науки Казахстана готово к переходу школьников на традиционный формат обучения, но решение остается за Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, передает zakon.kz.
Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Решение о переводе обучающихся на традиционный или комбинированный формат обучения принимает Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции, а также главный санитарный врач. При улучшении эпидемиологической ситуации министерство готово перейти на традиционный формат обучения. Решение еще не принято, поэтому пока не можем сказать, — заявил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН Жомарт Карамбаев.
Стоит отметить, что студенты, возможно, смогут ходить в университеты и колледжи в новом учебном году. С 1 сентября там планируют внедрить систему Ashyq.
Напомним, 10 июля на расширенном заседании Правительства Президент заявил, что пандемия негативно сказалась на качестве образования школьников.
Он поручил Правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году.
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