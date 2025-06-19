Сенат принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.
Закон инициирован депутатами Парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики.
Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.
Освобождение касается строго определённых категорий:
— лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
— совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;
— социально уязвимых лиц.
При этом амнистия не распространяется на осуждённых за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.
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