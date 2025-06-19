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Решено! Сенат принял закон об амнистии

— Сегодня, 15:56
Изображение для новости: Решено! Сенат принял закон об амнистии

pixabay.com

Сенат принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

Закон инициирован депутатами Парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. 

Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.

Освобождение касается строго определённых категорий:

— лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

— совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;

— социально уязвимых лиц.

При этом амнистия не распространяется на осуждённых за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.



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