Спасательная операция проходила в Карасуском районе.

В 12 км от села Карасу Костанайской области спасатели провели успешную операцию по эвакуации автомобиля, застрявшего в снежном заносе.

«Отец решил обучить двоих сыновей зимней рыбалке, но на обратном пути его автомобиль оказался заблокированным в снежной ловушке. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отбуксировали машину на очищенный участок дороги. В свою очередь, водитель поблагодарил спасателей за оперативность и оказанную помощь», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.