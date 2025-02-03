Спасательная операция проходила в Карасуском районе.
В 12 км от села Карасу Костанайской области спасатели провели успешную операцию по эвакуации автомобиля, застрявшего в снежном заносе.
«Отец решил обучить двоих сыновей зимней рыбалке, но на обратном пути его автомобиль оказался заблокированным в снежной ловушке. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отбуксировали машину на очищенный участок дороги. В свою очередь, водитель поблагодарил спасателей за оперативность и оказанную помощь», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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