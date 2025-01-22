В 2024 году в Костанайской области смогли найти работу 19 тысяч человек, больше половины из них постоянную. В основном, это работа в сфере транспорта, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ.

Кроме того, не первый год у граждан есть возможность получить новую профессию. Тех, кто захотел сменить сферу деятельности на более востребованную, в минувшем году было 420 человек. Кто-то получил специальность повара, кто-то тракториста или газоэлектросварщика, а кто-то стал парикмахером. На сегодня почти все они трудоустроены по своей новой профессии на постоянное рабочее место.

«В результате предпринимаемых мер по созданию рабочих мест, вовлечению населения в занятость по итогам прошлого года число получателей адресной социальной помощи снизилось у нас на 40%», — сообщила руководитель управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

Тех, кто не хотел работать в найме, а пожелал начать свое дело, в прошлом году тоже было не мало. Почти полтора миллиона тенге получили 199 человек из категории социально уязвимых граждан. Большинство их бизнес-проектов были связаны со сферой услуг, общественным питанием и сельским хозяйством. Кстати, в регионе также ведется работа по поддержке малого и среднего бизнеса. На сегодня для южных районов области существует возможность кредитования под 1% годовых. В прошлом году выдано 27 таких займов, на общую сумму 1 млрд тенге.

«К примеру, к/х «Баракат» из Джангильдинского района благодаря кредитованию увеличило поголовье за счет приобретение овец, было приобретено порядка 400 овец. Ранее предприниматель занимался разведением КРС и лошадей. К/х «Хан» из Амангельдинского района занялось разведением КРС мясной породы. К имеющимся 120 головам КРС, на кредитные средства он дополнительно приобрел еще 100 голов», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Глава региона также рассказал, что в этом году будет реализовано 8 проектов в индустриальном секторе, которые создадут 3400 новых рабочих мест. В целом, уже в этом году по области запланировано помочь найти работу больше 40 тысячам человек.

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