Решить проблему «двойных пенсионеров» призвали в Казахстане

По официальным данным, количество и размеры исковых заявлений в отношении двойных пенсионеров в Казахстане растут ежедневно. Средний размер взысканий доходит до 6 млн тенге.

По закону о пенсионном обеспечении на получение пенсии имеют право граждане, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК. Аналогичная норма действует и в законодательстве государств-участниц соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Этим же документом регулируется порядок прекращения выплат.

«Вместе с тем, этого не происходит. Длительное время люди продолжают получать пенсионные выплаты в РК, проживая на территории другого государства или даже приняв другое гражданство. При этом пенсия оформляется ими и по новому месту жительства. Всё дело в том, что услуга по выплате пенсии осуществляется банками на карт-счета клиентов проактивно. При выезде на постоянное место жительства и оформлении пенсии в государствах-участниках соглашения, получатели не уведомляют уполномоченный орган по контролю за соблюдением пенсионного законодательства и банки о выезде, смене гражданства и не обращаются с заявлениями о прекращении пенсионных выплат», — говорит депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

По мнению депутата мажилиса, проблема нуждается в срочном решении. Судебные иски Министерства в отношении пожилых людей, даже с учётом, что пенсионеры нарушают законодательство, влекут за собой серьёзные репутационные потери государства, а растущие суммы практически невозвратных потерь бюджетных средств нарушают принципы социальной справедливости в отношении честных пенсионеров.

«Было бы правильно при внедрении проактивных выплат обеспечить и проактивное их прекращение при выезде человека. Но для этого необходимо системное межведомственное взаимодействие между миграционной и пограничной службой и администратором пенсионных выплат. Не предусмотрено взаимодействие в части уведомления о том, что гражданин по прибытии в страну оформил получение пенсии и в международном соглашении. Такой обратной связи было бы достаточно для своевременного прекращения выплат в другом государстве», — говорит депутат.

Действующее соглашение о пенсионном обеспечении, по словам Екатерины Смышляевой, принималось в 1992 году — тогда внедрение такой нормы было технически сложным. Но сегодня, в условиях глобальной цифровизации и автоматизации, данная проблема нуждается в срочном решении.

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