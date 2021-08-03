Решить проблему с кормовой базой для молочно-товарной фермы удалось аграриям ТОО «Сарыагаш»

В Денисовском районе, благодаря орошаемым полям, которых там примерно 1000 гектаров. Увеличить поливные поля помогло и государство в 50-процентном удешевлении всех затрат на строительство оросительной системы.

ТОО «Сарыагаш» в Денисовском районе ещё в 2010 году построило молочно-товарную ферму на 1220 голов. Как рассказывает директор предприятия, когда ферма начала развиваться, стал вопрос о том, что имеющихся кормов недостаточно, и тогда же было принято решение заняться орошаемыми полями, которые значительно повысили эффективность кормопроизводства. А в этом году поливные поля увеличились.

«С ростом поголовья потребность увеличения надоев молока, с изменениями климата в худшую сторону было принято решение и в 2019 году начались изыскания проектные на строительство второй очереди — 610 га, а в 2020 году эта стройка началась. Стройка была начата, благодаря тому, что в государстве разработаны программы поддержки»,- рассказывает директор ТОО «Сарыагаш» Утеген Муртазин.

Поливные поля увеличиваются во многом благодаря господдержке, которая заключается в 50 процентном удешевлении всех затрат на строительство оросительной системы. То есть государство половину суммы сельхозпредприятию компенсирует.

«Вообще вся стройка нам обошлась в 680 миллионов тенге, львиную долю — это 480 миллионов нам выдало АКК (аграрная кредитная корпорация) под льготные проценты на долгий срок, участвовали вместе с нами в разработке, принимало в этом активное участие, кроме того в правилах субсидирования поддержки с/х беспрецедентная помощь в виде 50 % удешевления оборудования,стоимости строительно-монтажных работ», — отмечает Муртазин.

В этом году многие хозяйства Костанайской области оказались в затруднительном положении из-за засухи, которая стояла в регионе. В нескольких районах столкнулись с нехваткой кормов. А в товариществе Сарыагаш благодаря орошаемым полям проблема кормовой базы для местной товарной фермы решена. Как говорит Утеген Муртазин, с появлением еще первых орошаемых полей удалось заметно увеличить производство молока. За счет поливных полей обеспечивается поголовье скота.

«Этот год, 2021,2020, 2019 в эти годы в нашем регионе мощнейшие засухи, мы уже видим в этом какую-то закономерность и мы уж не видим того, что развивать молочное животноводство да и в принципе другие отрасли с\х без орошения будет очень проблематично. Корма сейчас стоят, дефицит сена наблюдается, фуражных видов кормов»,- говорит директор ТОО Сарыагаш.

Всего же на сегодня общая площадь орошаемых полей в товариществе Сарыагаш составляет — 1020 гектаров. По словам Утегена Муртазина сейчас уже в планах строительсвто третий очереди еще на 1500 гектаров.

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