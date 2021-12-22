Ресницы, телефоны, деньги. По костанайским офисам орудовал вор

С ноября из офисных помещений и кабинетов бизнес-центров города Костаная стали пропадать ноутбуки, сотовые телефоны, денежные средства и даже оборудование для перманентного макияжа. В течение месяца в управление полиции города обратилось восемь заявителей.
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Общая сумма ущерба составила более двух миллионов тенге.
«Подозреваемый под разными предлогами ходил по кабинетам, высматривал, после чего совершал кражи. В основном под взор злоумышленника попадали оставленные без присмотра офисные кабинеты», — рассказывает старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Костаная Аскара Мусина.
Так, 16 ноября подозреваемый похитил 112 тысяч тенге из барсетки, оставленной в открытом кабинете одноэтажного здания. В других случаях мужчина использовал способ «подбора ключей», для этого он носил с собой связку нескольких комплектов. 20 ноября в кабинете студии красоты было похищено оборудование для перманентного макияжа, иглы, пигменты, накладные ресницы на сумму более одного миллиона тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, с поличным во время сбыта похищенного имущества в областном центре, оперативниками УП Костаная был задержан 43-летний житель города ранее неоднократно судимый. У задержанного были изъяты вещественные доказательства, опознанные потерпевшими.
На данный момент проверяется причастность задержанного к аналогичным фактам, совершенных в областном центре. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
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