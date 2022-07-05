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Рестораны McDonald’s приостановили работу в Казахстане

Ресторан McDonald’s в Алматы / Фото Informburo.kz

Все рестораны сети McDonald’s временно остановили работу в Казахстане. Сами рестораны закрыты, доставку из них заказать невозможно.

Ресторан McDonald’s в Алматы / Фото Informburo.kz

В Instagram компании сообщается, что рестораны не работают по техническим причинам. По неподтверждённой пока информации, произошёл сбой, из-за которого не работает кассовое оборудование, передает informburo.kz

Представители компании пообещали позже предоставить полную информацию о причинах остановки работы.

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