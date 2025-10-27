Почему это нужно

Высокий износ сетей и устаревшее оборудование подтолкнули к утверждению нацпроекта по обновлению энергетического и коммунального секторов. Цель — повысить надёжность и качество услуг, снизить аварийность и потери ресурсов, передает lsm.kz

Что модернизируют

Проект охватывает замenu и обновление линий электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также внедрение цифровых систем управления и энергоэффективных решений.

Сколько это стоит

Общий объём инвестиций — около 13 трлн тенге:

Энергетика — 6,2 трлн тенге ;

— ; Коммунальный сектор — 6,8 трлн тенге.

Водные сети: 8 тыс. км работ

Планируется модернизировать порядка 8 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. По предварённым оценкам потребуется свыше 1 трлн тенге:

около 700 млрд тенге — на 5 тыс. км водоснабжения;

— на водоснабжения; около 400 млрд тенге — на 2,8 тыс. км водоотведения.

Очистные сооружения: 45 проектов

Дополнительно заложено 800 млрд тенге на реализацию 45 проектов в сфере канализационно-очистных сооружений.

Ожидаемый эффект

Модернизация должна снизить негативное влияние на качество жизни и поддержать экономическое развитие регионов за счёт уменьшения аварий, потерь и простоев.

Международные партнёры и кадры

Ведомство привлекает зарубежные управляющие компании в сектор водоснабжения и водоотведения для внедрения современных технологий. Совместно с одной из крупных компаний намечено открыть центр обучения и повышения квалификации в Караганде.

Полицейские раскрыли угон и задержали подозреваемого в течение часа Ночью 26 октября в дежурную часть полиции Рудного поступило сообщение: во дворе дома на улице...

Кнопка SOS: казахстанцев ждут новые правила В Казахстане всё активнее обсуждается внедрение кнопки SOS в автомобили. Это не просто модная новинка,...