Почему это нужно
Высокий износ сетей и устаревшее оборудование подтолкнули к утверждению нацпроекта по обновлению энергетического и коммунального секторов. Цель — повысить надёжность и качество услуг, снизить аварийность и потери ресурсов, передает lsm.kz
Что модернизируют
Проект охватывает замenu и обновление линий электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также внедрение цифровых систем управления и энергоэффективных решений.
Сколько это стоит
Общий объём инвестиций — около 13 трлн тенге:
- Энергетика — 6,2 трлн тенге;
- Коммунальный сектор — 6,8 трлн тенге.
Водные сети: 8 тыс. км работ
Планируется модернизировать порядка 8 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. По предварённым оценкам потребуется свыше 1 трлн тенге:
- около 700 млрд тенге — на 5 тыс. км водоснабжения;
- около 400 млрд тенге — на 2,8 тыс. км водоотведения.
Очистные сооружения: 45 проектов
Дополнительно заложено 800 млрд тенге на реализацию 45 проектов в сфере канализационно-очистных сооружений.
Ожидаемый эффект
Модернизация должна снизить негативное влияние на качество жизни и поддержать экономическое развитие регионов за счёт уменьшения аварий, потерь и простоев.
Международные партнёры и кадры
Ведомство привлекает зарубежные управляющие компании в сектор водоснабжения и водоотведения для внедрения современных технологий. Совместно с одной из крупных компаний намечено открыть центр обучения и повышения квалификации в Караганде.
