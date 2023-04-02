Ретроградный Меркурий в апреле 2023 года принесет проблемы этим знакам Зодиака

В апреле 2023 года ретроградность Меркурия начинается с 21 апреля и продлится до 14 мая. Рассказываем, как это явление отразится на всех людях, и каким знакам Зодиака стоит готовиться к проблемам в этот период.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, при котором планета Меркурий движется в обратном направлении относительно Земли. Это может вызывать некоторые астрологические эффекты.

Считается, что Ретроградный Меркурий может влиять на коммуникацию, путешествия, технические устройства, контракты и прочее. Астролог Анжела Перл в своем блоге говорила, что ретромеркурий — это период времени с приставкой «пере», когда приходится что-то переделывать, поскольку с первого раза не получается.

В период с 21 апреля по 14 мая 2023 года люди могут чувствовать себя более раздражительными и беспокойными, а также сталкиваться с задержками и проблемами при общении, путешествии или осуществлении деловых сделок.

Рак

У Раков в фазу ретроградного Меркурия может возникнуть проблема с компьютерами, телефонами, электроникой и другими устройствами. Эти проблемы могут вызвать задержки и изменения в планах.

Также есть вероятность, что какой-то очень нужный девайс сломается, и придется потратить много денег либо на его ремонт, либо на покупку нового.

Весы

Планируемые путешествия или поездки могут стать более сложными и требовать дополнительных затрат времени и усилий. В этот период Весы могут допустить ошибку в оформлении каких-то документов или покупке билетов на транспорт, опоздать на свой рейс или перепутать дни поездки.

Рыбы

У Рыб будут проблемы со здоровьем. Звезды говорят, что они будут не такие серьезные, как может показаться на первый взгляд, но трудности заставят понервничать или даже поплакать.

unian.net

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