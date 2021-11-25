Ревакцинировался главный санитарный врач Костанайской области

В начале недели в Казахстане началась ревакцинация против коронавирусной инфекции. В Костанайской области одни из первых третью бустерную дозу вакцины получили главный санврач региона и руководитель управления здравоохранения. Ранее они прививались векторной вакциной, а теперь инактивированной казахстанского производства QazVac.

Ермуханбет Даулетбаев одним из первых получал первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, в феврале 2021. И по истечению 9 месяцев проходит ревакцинацию. В феврале он привился российской вакциной Спутник-Vi, а третью дозу получил уже казахстанской вакциной QazVac. Главный сан врач региона отмечает, что вопрос ставить бустерную дозу или нет, не стоял. Он точно знал, что обязательно придет на ревакцинацию.

«Я просто сам лично уверен в этом. В том, что необходимо защищать каждому свой организм. Я в этой своей профессии уже 35 лет и я знаю, что вакцинация не только от КВИ, но вся плановая вакцинация, она спасла не один миллион жизней. Если мы возьмем историю до 70-го года пока не было обязательной вакцинации практически смертность от инфекций, детских инфекций так называемых составляла выше 50%»,- говорит руководитель департамента санитарно — эпидемиологического контроля Ермуханбет Даулетбаев.

Вместе с главным санврачом ревакцинировался и руководитель управления здравоохранения. Также вакциной казахстанского производства. По мнению Рустема Айтбаева все, кто прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции, обязательно должны получить так называемую бустерную дозу вакцины.

«Во-первых, я пришел на ревакцинацию, потому, что это постановление главного санитарного врача, если получил векторную вакцину, то нужно получить инактивированную и наоборот. Ну а во вторых, это мое личное решение. Получить вакцину QazVac.Сегодня в области имеется достаточное количество доз вакцин. На данный момент QazVac, Спутник, есть. Китайская вакцина есть. Ну и на прошлой недели поступила вакцина Pfizer»,- рассказал руководитель управления здравоохранения Рустем Айтбаев.

Первыми ревакцинацию получают лица из группы риска: врачи, полицейские, военные, учителя. По подсчетам минздрава, к концу года в стране будут ревакцинированы около 100 тысяч человек. Но, какое количество на сегодня в Костанайской области прошли процедуру ревакцинации, в управлении здравоохранения нам не сообщили.

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