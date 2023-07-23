Ревизию всех детских госучреждений проведут в Казахстане

Заместитель Премьер-Министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам, поднимаемым Уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Вице-премьер подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с Уполномоченным по правам ребенка.

По каждому предложению Д.Закиевой заместителем Премьер-Министра даны конкретные поручения госорганам.

Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью поручено закрепить за органами занятости и социальных программ.

Министерству внутренних дел совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.

Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также вице-премьер поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Т. Дуйсенова поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

Тамара Дуйсенова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с Министерством внутренних дел поручено создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.

Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области жестоко убили и изнасиловали девочку 2018 года рождения. Подозреваемый в совершении преступления в селе Жибек Жолы задержан и арестован. Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области.

По итогам проверки, проведенной Верховным Судом по факту вынесения приговора по ранее совершенному преступлению, инициирован вопрос об освобождении председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова от занимаемой должности.

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