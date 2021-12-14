Ревнивец вылил на 16-летнюю девушку пол-литра серной кислоты

В Санкт-Петербурге молодой мужчина облил кислотой 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые вместе гуляли по набережной. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. Подробности инцидента выяснила газета «Комсомольская правда-Петербург», сообщает Tengrinews.kz.

Нападавшим оказался бывший бойфренд девушки — 24-летний безработный Даниил. Он встречался с Дианой (имя изменено — прим.) на протяжении полугода, пара рассталась осенью.

Однако Даниил продолжал преследовать девушку. Узнав, что у нее новый парень, он решил им отомстить. Подкараулив пару на прогулке, ревнивец облил кислотой свою бывшую и ее нового бойфренда Матвея.

«Это все началось около полумесяца назад, Даниил позвонил мне в час ночи и устроил двухчасовой монолог. Он говорил без остановки до трех утра. Сначала он рассказал, что хотел покончить жизнь самоубийством. Видимо, не получилось из-за того, что он псих. А потом он узнал про мое существование и уже озадачился целью убить меня, это на полном серьезе. Он считал, что он какой-то бог, он говорил, что может все. Выкидывал фразочки из разряда: «Как я захочу, так и будет», «Вы все играете в мою игру», угрожал мне, что сломает пальцы, поломает ребра. А потом сказал, что хочет увидеть мои и ее глаза, когда мы будем скулить. Очень маниакальная манера речи была. А в конце диалога он дал мне 48 часов на раздумья, чтобы я ее оставил. Типа ни себе, ни людям», — рассказал Матвей.

«Я его послал и заблокировал номер. Но он стал писать моей девушке. Угрожал ей, что покончит с собой, что сольет ее фотографии в Сеть. Всячески манипулировал, давил на жалость. Говорил, что хочет поменяться местами со мной, что ненавидит меня. Потом он сказал ей, что хочет сделать подлость», — вспоминает молодой человек.

Даниил напал на влюбленную пару вечером 10 декабря. «Мы шли из тату-салона по набережной канала Грибоедова, когда он окликнул меня сзади. Диана мне сказала: «Не оборачивайся, иди». Она мне передала перцовый баллончик в руку. Я хотел ее пропустить вперед и замедлил шаг, чтобы залить его перцем. Но в этот момент Диана зашла мне за спину и начала меня толкать. И тут он подошел к ней сзади и вылил примерно пол-литра серной кислоты прямо ей на макушку. Я ему тут же залил лицо перцем. Он убежал, я хотел его догнать, но услышал просто ужасный, душераздирающий крик Дианы. Я оборачиваюсь, смотрю на нее и вижу, как на ней плавится вся одежда, ткани буквально стекали с нее», — рассказал молодой человек.

Серная кислота с головы стала стекать по всему телу девушки. Частицы попали и на самого Матвея.

«Кожа Дианы стала вздуваться, она настолько истошно кричала, что у нее рвался голос. Она покрывалась волдырями прямо на моих глазах. Но самое страшное, что я не забуду, это то, как она смотрела на меня. У нее один глаз был красный, потому что в него попала кислота. Она смотрела на меня, и я видел ее страдания, агонию и мольбу о помощи. Я вызвал скорую и просто не знал, что еще могу сделать. Я не мог даже прикоснуться к ней. Она вся была кислоте, будто только из душа вышла кислотного. Это просто жесть, кошмар. Прохожие нам стали помогать, закидали нас снегом», — поделился собеседник издания.

Пару срочно госпитализировали. Девушка была в крайне тяжелом состоянии.

«Она лишилась уха, левая часть ее лица буквально расплавилась, — вспоминает Матвей. — По сути, он ее просто изуродовал. У нее все сожжено: голова, шея, лицо, грудь, спина. Ей будут делать пересадку кожи. По поводу глаза еще неясно, будет ли он видеть, потому что отошла роговица. Единственное, мне сказали, что она выживет, потому что поначалу врачи не могли это гарантировать. И когда я это услышал, я просто разрыдался от счастья. Там все очень серьезно, кислота ведь попала в кровь».

Самого же Даниила полиция задержала уже через два часа после нападения. Его выследили по номеру телефона. По словам Матвея, силовики нашли его в гостинице, когда он готовился к самоубийству. Сейчас парня уже взяли под арест. Полиция возбудила на него уголовное дело.

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