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«Ревновал, избивал, заставил снять интимное видео». Шокирующие подробности по делу Бишимбаева, рассказала прокурор

Фотография для новости "Ревновал, избивал, заставил снять интимное видео". Шокирующие подробности по делу Бишимбаева, рассказала прокурор

Фото instagram/_salta_n

В столичном суде проходят предварительные слушания по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Прокурор Айжан Аймаганова зачитала обвинительный акт.
По её словам, Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова не были официально женаты, сообщает informburo.kz

«16 декабря 2022 года Бишимбаев сыграл свадьбу с Нукеновой, однако официально они отношения не зарегистрировали и проживали в гражданском браке. С самого начала совместного проживания Бишимбаев стал проявлять вспыльчивость, агрессивность и эгоцентризм в отношениях с Нукеновой, не признавая при этом её точки зрения. Бишимбаев запретил Нукеновой общаться и встречаться со своими родственниками и подругами, контролировал все её телефонные звонки, SMS-переписку, а также её передвижения. Также запретил ей заниматься прибыльной деятельностью, которая на тот момент приносила ей хороший денежный доход, тем самым лишая её самостоятельности и права голоса в отношениях с ним. Он сделал её полностью материально зависимым от него человеком, что также сопровождалось агрессивным выражением чувств, надуманной ревностью», – сообщила прокурор.

По её данным, в период совместного проживания Бишимбаев в порывах ревности избивал Нукенову.

«Так, в середине марта 2023 года, точную дату следствие не установило, Бишимбаев, находясь у себя дома, на систематической основе на почве ревности и агрессивности подверг избиению Нукенову, а именно целенаправленно наносил удары кулаками, руками, ногами по телу и лицу последней, причиняя тем самым физический вред её здоровью. 20 марта 2023 года Нукенова сфотографировала нанесённые Бишимбаевым телесные повреждения на сотовый телефон и отправила посредством мессенджера WhatsApp своему брата Амангельды, попросив ничего не спрашивать и не предпринимать. Однако Амангельды, увидев избитое лицо Нукеновой, поехал к ним домой, стал разбираться с Бишимбаевым и уговаривал Нукенову разойтись с последним», – сообщила прокурор.

Однако, по словам гособвинителя, Нукенова отказалась, надеясь на восстановление прежних отношений с Бишимбаевым.

«В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что родственники Нукеновой имеют её фотографию с избитым лицом, и, предполагая, что в случае их развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнажённой, и пояснил, что это будет его гарантией. В свою очередь Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном стрессе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять её на видео без одежды», – отметил гособвинитель.

Куандык Бишимбаев не признал вину в убийстве своей гражданской жены Салатанат Нукеновой. Об этом он заявил, отвечая на вопрос судьи.

«Я хотел бы рассматривать своё дело с участием присяжных заседателей. Я хотел бы, чтобы суд проходил в открытом процессе, чтобы участвовала пресса, и материалы транслировались. Это моё ходатайство», – ответил Куандык Бишимбаев судье.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

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