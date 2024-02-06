Резаные раны, ожоги и отравление получила жительница Костаная при пожаре

Происшествие случилось 5 февраля в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В 23:26 часов в диспетчерскую службу пожарной охраны поступил вызов о пожаре на территории частного дома. В доме находились мужчина и женщина.

«Прибывшие на место пожарные обнаружили, что женщина, 1968 года рождения, получила травмы предплечья, резаные раны на левой руке, термические ожоги на бедре и голени от пламени, а также отравление угарным газом в легкой степени. Сотрудники скорой медицинской помощи незамедлительно оказали необходимую помощь и госпитализировали ее в больницу», — сообщили в областном ведомстве.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метра. В процессе тушения спасатели эвакуировали два газовых баллона, каждый объемом 27 литров. Пожар ликвидирован в 00:29 часов

Причина пожара устанавливается. На место происшествия прибыло 16 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Костанайской области.

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