Полиция Казахстана с 23 декабря работает в усиленном режиме в связи с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.
По словам Лепехи, увеличен выход личного состава и усилена охрана особо важных государственных и стратегических объектов. Маршруты патрулирования приближены к оружейным магазинам и учреждениям уголовно-исполнительной системы. Дополнительные наряды выставлены вблизи увеселительных заведений, а резервные силы приведены в готовность.
Также организована информационно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения законности и мер безопасности. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» проверены подучетные лица, владельцы оружия и иностранные граждане. Кроме того, начаты отработки по ОПМ «Ель» и «Пиротехника».
В МВД подчеркнули, что в праздничные дни будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, организована работа оперативных штабов, а также контроль и надзор за дорожным движением.
