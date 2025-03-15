Казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки. О финансовых привычках граждан читайте на NUR.KZ.

Еще пару лет назад денежные переводы по номеру телефона были самым популярным способом безналичной оплаты среди казахстанцев. Однако по итогам 2024 года картина заметно изменилась.

Как отмечается в экономическом обозрении Национального банка РК, теперь мобильными переводами пользуются около 72% жителей Казахстана (в 2022 году было 77%).

Также, если раньше население в качестве главной альтернативы переводам использовало наличные деньги, то теперь предпочтение ей отдает не более 48,9%.

Зато растет спрос на QR-коды – платежи с их помощью совершает порядка 69,5% населения. Также выросла доля граждан, которые расплачиваются банковскими картами – до 20,9%.

Интересно, что чаще также стали пользоваться «кредитками» (3,2%) и бесконтактными платежами смартфоном (через технологию NFC), где вообще наблюдается рост в пять раз – до 5,8%. Доля тех, кто пользуется электронными кошельками, выросла до 0,9%.

Таким образом, казахстанцы стали реже пользоваться и наличными деньгами, и мобильными переводами, предпочитая законные способы безналичной оплаты. Не последнюю роль в изменении привычек граждан сыграли законодательные изменения и активная цифровизация всех сфер экономики Казахстана.

При этом, если еще в 2022 году порядка 15% казахстанцев всегда платили только «наличкой», то теперь их доля упала до 9% – столько казахстанцев вообще не используют безналичные способы оплаты. А около 84% респондентов, наоборот, отметили, что при любой сумме все равно оплатят ее безналичным способом.

Но есть и плательщики, которые выбирают способ оплаты в зависимости от размера платежа. Например, порядка 6% заявили, что совершат безналичный платеж, если сумма будет слишком большой – для многих эта «граница» начинается с 15 тыс. тенге.

Другими словами, большая часть граждан оплачивает товары и услуги «безналом», но если сумма «несерьезная», то могут перейти и на наличный расчет.

Стоит отметить, что выбор в пользу наличных денег также сильно зависит от региона проживания.

Например, в Астане «наличкой» пользуется около 19,8% населения, в Алматы – 39,7%, а в Шымкенте – 33,9%. А вот в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях наличные расчеты предпочитает уже 69,1% и 64% населения.

В целом же по Казахстану доля «любителей» наличных денег по итогам 2024 года составила 48,9%, хотя еще несколько лет назад достигала 60%.

@Автор: Илья Манаев

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