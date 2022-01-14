Режим ЧП отменили ещё в нескольких регионах Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил отменить режим чрезвычайного положения в Шымкенте, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, передает informburo.kz

Соответствующие указы опубликованы на сайте Акорды.

Режим ЧП перестанет действовать с 18.00 14 января.

Настоящие указы вводятся в действие со дня подписания, говорится в информации.

Ранее глава государства отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.