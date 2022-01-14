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Режим ЧП отменили в Костанайской области

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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 7 часов 15 января чрезвычайное положение в границах Костанайской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 743 «О введении чрезвычайного положения в Костанайской области».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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