Режим ЧП отменили в Костанайской области

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 7 часов 15 января чрезвычайное положение в границах Костанайской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 743 «О введении чрезвычайного положения в Костанайской области».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.