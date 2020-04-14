Режим ЧП продлили до 1 мая в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении чрезвычайного положения в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев сообщал, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля.

«Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», — сказал Президент 10 апреля.

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