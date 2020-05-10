Режим ЧП: Токаев проведет заседание и выступит с заявлением

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, где выступит с заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Заседание запланировано на завтра, 11 мая.

«Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действиях правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения», — написал Уали в Facebook.

Напомним, 29 апреля Токаев подписал указ, согласно которого действие режима чрезвычайного положения заканчивается в полночь 11 мая.

На данный час в стране зарегистрировано 5056 случаев заражения COVID-19. 1828 человек выздоровели в результате лечения. 31 человек скончался от болезни.

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