Режим ЧП в Казахстане: за какие нарушения наказывают строже

В условиях режима чрезвычайного положения в стране за совершение некоторых преступлений наказывают более жестко, чем в обычное время, передает корреспондент Tengrinews.kz. Генеральная прокуратура опубликовала список таких правонарушений.

Как сообщили в надзорном органе, в перечень входят 14 видов преступлений. Наказания по ним прописаны в соответствующих статьях Уголовного кодекса. Ниже приводим несколько из них.

Статья 274

За «распространение ложной информации» в обычное время можно получить: штраф до 1000, 3000 или 5000 МРП, либо исправительные работы до 400, 800 или 1200 часов, либо лишение свободы до года-пяти лет. Все зависит от тяжести причиненного ущерба. Но в условиях ЧП наказание — лишение свободы от трех до семи лет (в зависимости от части и пункта).

Статья 379

За «неповиновение требованию или распоряжению представителя власти», совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, нарушитель наказывается штрафом до 2000 МРП, либо привлечением к общественным работам до 600 часов, либо лишением свободы до двух лет (в зависимости от части и пункта).

Статья 380

За «применение насилия в отношении представителя власти» в обычных условиях можно получить штраф до 3000 МРП, либо привлечение к общественным работам до 800 часов, либо лишение свободы до трех лет или от пяти до 10 лет. Зависит от тяжести преступления. Но во время чрезвычайного положения за такое правонарушение можно получить от семи до 12 лет лишения свободы.

Статья 380-1

За «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного или специального госоргана, военнослужащего, госинспектора или егеря» существуют различные наказания. Данное преступление наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. В условиях ЧП за это могут осудить на срок от 15 до 20 лет либо пожизненно лишить свободы.

Статья 401

За «воспрепятствование работе организации в условиях чрезвычайного положения» могут оштрафовать до 2000 МРП, либо привлечь к общественным работам до 600 часов, либо лишить свободы до двух лет.

Кроме того, есть еще ряд преступлений, которые могут совершить военнослужащие. По словам юриста Жангельды Сулейманова, к числу таких относятся «неповиновение командиру», «утрата оружия», «сдача в плен врагу» и другие правонарушения в режиме чрезвычайного положения.

«Если военнослужащему прикажут заступить в караул, а он откажется, то это уже опасность. В режиме ЧП он подвергает опасности большую часть людей. И таких воинских преступлений порядка 10. Также есть «переход на сторону врага», но это у нас пока не применяется», — пояснил юрист.

Также наказание можно получить за правонарушения в условиях ЧП, предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях.

Статья 476

За «нарушение режима чрезвычайного положения» можно получить штраф 10 МРП либо арест до 15 суток. Такое наказание следует за нарушение особого режима въезда и выезда; проведение митингов и забастовок, спортивных и других массовых мероприятий; торговлю оружием, алкоголем, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, и другие.

Статья 478

За «действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП», могут наказать штрафом 40 МРП либо арестом до 30 суток. Также такое наказание ждет за действия, разжигающие национальную и религиозную рознь. Злостное неповиновение требованию полицейского, сотрудника КНБ, военнослужащего, представителя власти во время чрезвычайного положения тоже наказывается аналогичным штрафом или арестом.

Статья 462

За «неисполнение требований и актов контролирующих органов» можно получить штраф до 500 МРП с приостановлением деятельности. Это касается предпринимательских и некоммерческих организаций.

Статья 425

За «нарушение санитарных норм и правил», повлекшее причинение вреда здоровью человека, предусмотрен штраф до 2000 МРП. Аналогичное преступление, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение людей или смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет (статья 304 Уголовного кодекса).

Однако, по мнению Жангельды Сулейманова, статья 304 не должна применяться к физическим лицам. Как отметил юрист, наказывать за такой проступок нужно организацию, которая допустила нарушение санитарных норм и правил.

«Эти правила не может нарушить обычный человек. Потому что есть такое понятие, как «субъект нарушения». Например, взятку не может взять простой человек, только госслужащий. Нарушить правила оказания медицинской помощи может только врач. И таких примеров много. Статья 304 применяется только в отношении медицинских или других организаций, которые должны соблюдать санитарные правила. К другим организациям можем отнести школы, колледжи, вузы, объекты общественного питания и другие. Санитарные правила применяются в тех местах, где есть вероятность заразиться инфекцией. Если правила нарушены, составляется акт об устранении на организацию. К физическим лицам оно не применяется», — подытожил эксперт.

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