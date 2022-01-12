Режим ЧП – запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам введен в Казахстане

В Казахстане введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам на период действия режима чрезвычайного положения. Об этом рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте официального информационного ресурса премьер-министра РК, на заседании правительства рассмотрены меры по исполнению поручений президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которые были даны 11 января в ходе выступления в Мажилисе Парламента.

Председатель АРРФР рассказала о работе по обеспечению бесперебойной работы банков второго уровня.

«Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса. Достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, ликвидность также превышает регуляторные значения более чем в четыре раза», — сообщила Мадина Абылкасымова.

Совместно с Национальным банком проводится работа по созданию дополнительного запаса ликвидности банков.

Для поддержки населения и бизнеса 11 января агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа.

Для выполнения поручения главы государства по принятию конкретных и срочных мер по регулированию потребительского кредитования агентством будут реализованы следующие меры.

Во-первых, в рамках пруденциального регулирования банков будут повышены требования к достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц.

«Напомню, что с 1 января 2020 года агентством установлен коэффициент долговой нагрузки по кредитам, который не может превышать 50% от суммы ежемесячного дохода заемщика. Соответственно, чем выше долговая нагрузка и ставка вознаграждения по кредиту, тем выше будут требования к собственному капиталу банка. Это увеличит давление на капитал банков и ограничит чрезмерный рост потребительского кредитования, — говорит Мадина Абылкасымова.

Расчет самого коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен. Из расчета будут исключены критерии определения дохода, не являющиеся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов. В рамках риск-ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам.

Во-вторых, в рамках разрабатываемого правительством механизма банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам.

В-третьих, агентством дополнительно будет ужесточено регулирование процентных ставок по кредитам физических лиц путем снижения их предельных значений, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам любых комиссий и платежей со стороны заемщика. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.

По ее словам, для реализации поручения главы государства по ограничению необоснованного вывода капитала из страны Агентством совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу 10 января т.г. принят совместный приказ об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций.

«Установлен перечень подозрительных трансграничных операций, а также порядок действий субъектов финансового мониторинга по усиленным мерам надлежащей проверки клиентов»,- отметила Мадина Абылкасымова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.