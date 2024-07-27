Режим ЧС объявили в Челябинской области из-за прорыва дамбы

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Режим ЧС объявили 26 июля в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала 360.ru, людям от воды приходится спасаться на крышах домов.
Предварительно, в зоне подтопления находятся около 200 человек.
«Плотина разрушилась из-за резкого поднятия воды после продолжительных ливней, сообщили в администрации Карабаша. Жителей пяти поселков планируют эвакуировать. На месте ЧП работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств», – пишет издание