Режим ЧС объявили в Челябинской области из-за прорыва дамбы

Режим ЧС объявили 26 июля в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 360.ru, людям от воды приходится спасаться на крышах домов.

Предварительно, в зоне подтопления находятся около 200 человек.

«Плотина разрушилась из-за резкого поднятия воды после продолжительных ливней, сообщили в администрации Карабаша. Жителей пяти поселков планируют эвакуировать. На месте ЧП работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств», – пишет издание

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.