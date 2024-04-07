Режим ЧС. В Костанае наказали жителей за неповиновение требованиям полицейских

В Костанае четверо жителей привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС.

Административным судом им назначен штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

С 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба. 7 апреля около полуночи на ул. Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи. Мер к эвакуации днем не предприняли, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Уже к вечеру жители данного района были эвакуированы.

В этом районе полицейскими осуществлялся патрулирование для обеспечения сохранности имущества эвакуированных жителей. Когда сотрудники пытались объяснить им, что все эвакуированы, четверо из них стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью.

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