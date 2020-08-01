Режим локдауна на все выходные до 17 августа вводят в Костанайской области

Об этом на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

Так, в Костанайской области по выходным дням – 1 — 2 августа, 8 – 9 и 15-16 августа будет установлен режим локдауна, предусматривающий следующие дополнительные ограничения санитарного режима:

Запрет на деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);

Деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);

Запрет на деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;

Запрет на деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

Запрет на работу объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);

Приостановка деятельности скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Архимед Мухамбетов отметил, что население, а также предприятия всех форм собственности обязаны неукоснительно соблюдать карантинные меры.

«Вся проводимая государственными органами работа по противодействию инфекции будет эффективна, только при всемерной поддержке населения, а также бизнес-сообщества при неукоснительном соблюдении карантинных мер», — сказал аким области.

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