USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Режим локдауна на все выходные до 17 августа вводят в…

Режим локдауна на все выходные до 17 августа вводят в Костанайской области

Vinkmag ad

Об этом на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

Так, в Костанайской области по выходным дням – 1 — 2 августа, 8 – 9 и 15-16 августа будет установлен режим локдауна, предусматривающий следующие дополнительные ограничения санитарного режима:

  • Запрет на деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);
  •  Деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);
  •  Запрет на деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;
  •  Запрет на деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;
  •  Запрет на работу объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);
  •  Приостановка деятельности скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Архимед Мухамбетов отметил, что население, а также предприятия всех форм собственности обязаны неукоснительно соблюдать карантинные меры.

«Вся проводимая государственными органами работа по противодействию инфекции будет эффективна, только при всемерной поддержке населения, а также бизнес-сообщества при неукоснительном соблюдении карантинных мер», — сказал аким области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

90367 - зарегистрированно

60825 - выздоровевших

793 - летальных случаев

2679 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Ещё 64 новых случаев КВИ выявили в Костанайской области
Следующая новость

Что запретили костанайцам на период карантина? Состоялось заседание оперштаба