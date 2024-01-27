Ввести ограничение на регистрацию людей в квартире хотят в Казахстане

На регистрацию людей, которые не являются собственнику родственниками, хотят ввести ограничения. На 18 м2 можно будет зарегистрировать одного человека. Об этом на заседании столичного маслихата заявил начальник отдела миграционной службы Ербол Махметов, сообщает informburo.kz

Он отметил, что сейчас в городе растёт уровень миграции, некоторых работников хозяева регистрируют у себя дома, некоторые платно регистрируются у неизвестных людей, в квартирах которых уже и так оформлено большое количество граждан. Из-за этого в стране появилось новое понятие – «резиновые квартиры».

«На сегодняшний день проблемы внутренней миграции остаются. Законодательно отсутствуют нормы положенных квадратных метров на одного человека для регистрации. Нужно сделать для граждан возможность прописывать, то только одного человека на 18 м2, тогда мы уменьшим «резиновые квартиры», у нас не будет таких понятий», – сказал Ербол Махметов.

Он также заявил, что проблема заключается и в том, что сейчас прописать любого человека в своей квартире можно через приложения, онлайн, не приходя в миграционную службу и ЦОН. Теперь предлагают прописывать только свои семьи. В случае, если это чужой человек, прописать возможно будет только одного на 18 м².

Предложение собираются выдвинуть на рассмотрение в мажилис.

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