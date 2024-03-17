Резкие изменения из-за циклона. «Зимняя» погода заставит костанайцев снова утеплиться

На следующей неделе в регион с северными потоками придут минусовые температуры, вместе с ними гололед, порывистый ветер и низовая метель.

«На 19-20 марта ожидается выход южного циклона, который сформируется в северной части Каспийского моря. Циклон будет быстро смещаться, но принесет с собой неустойчивую погоду пройдут осадки на большей части области, местами с дождем», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Костанайской области Антонина Шибаршина.

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Также в эти дни ожидается гололед, усиление ветра с порывами до 25 м/с, похолодание, но не значительное. А уже 20-21 марта с северными потоками в область будет поступать более холодный воздух. На праздничные мероприятия в честь Наурыза синоптики рекомендуют одеваться теплее.

«Температура будет опять понижаться и опять будет холодно. Наурыз у нас будет холодный, и возможно ветренный. Температура будет понижаться до 15-20 градусов мороза ночью. Днем 2-7 мороза. Местами будет снег, низовые метели, в общем-то погода неустойчивая, холодная, зимняя», — отметила специалист.

Такая погода будет держаться до конца следующей недели. Значительное потепление в область придет только в конце марта. Рассказала Антонина Шибаршина немного и о погоде на апрель. По прогнозам синоптиков в этот месяц ожидается осадков больше нормы. За счет чего будет наблюдаться колебание температур: резкое повышение и резкое понижение.

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