«Резкий прирост» Казахстана в зарубежной статистике по коронавирусу объяснил Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой объяснил резкое изменение позиций Казахстана в зарубежной статистике по коронавирусу, передает Tengrinews.kz.

«Вчера ряд ресурсов опубликовал материал американского издания The New York Times о резком приросте заболевших в Казахстане, отнеся нашу страну к тревожным зонам распространения коронавируса. На основе каких критериев делается этот анализ и действительно ли мы вошли в «лидеры» в мире по темпам прироста заболевших коронавирусной инфекцией?» — спросили журналисты на брифинге СЦК.

Цой сообщил, что такой мониторинг ведется разными общественными организациями.

«Я сам получил порядка 100 таких картинок от своих знакомых, где мы видим карту, и Казахстан там отмечен красным пятном. Важно прочитать, эта информация была на английском языке, что это прирост за последние две недели. Как вы знаете, мы объявили, что сейчас ведем подсчет общего количества заразившихся — симптомных и бессимптомных считаем вместе, потому что независимо от симптомности данные пациенты являются заразными. Поэтому, изменив данные подходы в статистике, у нас количество зараженных пациентов статистически изменилось в цифровом выражении».

«При этом ежедневное выявление находится в стабильном режиме порядка 1500 новых случаев в день. То есть резкого всплеска за последние две недели не было. У нас идет постепенное, равномерное выявление пациентов. Через неделю-две оно выравняется. На карте указано отклонение за последние две недели. Если у нас не будет резких скачков, то карта окрасится в другой цвет. То есть если не будет резких вспышек, то мы выйдем на нормальный уровень», — ответил министр.

Напомним, за сутки в Казахстане зарегистрировано 1452 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Из них у 528 появились выраженные симптомы заболевания, а 924 — бессимптомные.

Всего на сегодня официально подтвержден 47 171 случай заражения COVID-19. 15 623 человека выздоровели.

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