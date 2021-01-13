Резкий рост. О заболевших коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
12 января в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 14 – г. Рудный, 7 – Костанайского района, 5 – г.Житикары, по 3 случая среди жителей г.Аркалык, Денисовского и им. Майлина районов, по 2 случая среди жителей г.Лисаковск, Алтынсаринского района, 1 случай в Камыстинском районе.
65 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 января 2021г зарегистрировано 8305 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7459.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области