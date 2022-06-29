Резкий рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

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Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.
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За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в Нур-Султане — 29;
- в Алматы — 56;
- в Шымкенте — 7;
- в Акмолинской области — 2;
- в Алматинской области — 1;
- в Атырауской области — 2;
- в Жамбылской области — 4;
- в Карагандинской области — 6;
- в Павлодарской области — 1;
- в Северо-Казахстанской области — 2.
Днем ранее сообщалось о 61 новом случае COVID-19.
В последний раз более 100 случаев коронавируса за сутки было зарегистрировано в Казахстане 11 марта 2022 года. Тогда было зафиксировано 124 заражения.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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