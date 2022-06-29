USD 456.05
EUR 482.68
RUB 8.61
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Резкий рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

Резкий рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

aa.com.tr

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане — 29;
  • в Алматы — 56;
  • в Шымкенте — 7;
  • в Акмолинской области — 2;
  • в Алматинской области — 1;
  • в Атырауской области — 2;
  • в Жамбылской области — 4;
  • в Карагандинской области — 6;
  • в Павлодарской области — 1;
  • в Северо-Казахстанской области — 2.

Днем ранее сообщалось о 61 новом случае COVID-19.

В последний раз более 100 случаев коронавируса за сутки было зарегистрировано в Казахстане 11 марта 2022 года. Тогда было зафиксировано 124 заражения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Станет еще холоднее. Прогноз погоды на 30 июня — 2 июля
Следующая новость

Рассылку о пропавшем на границе ребенке прокомментировали в МВД