Резкий рост заражений COVID-19 зафиксировали в Минздраве

За прошедшие сутки (по данным на 26 марта) в Казахстане зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В предыдущие сутки, 25 марта, в Казахстане выявили 1100 случаев.

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:

в городе Алматы – 32 087 (+450);

в городе Нур-Султане – 29 306 (+365);

в Алматинской области – 12 880 (+105);

в Атырауской области – 18 358 (+93);

в ЗКО – 14 684 (+87);

в Карагандинской области – 17 303 (+85);

в Актюбинской области – 4958 (+50);

в Акмолинской области – 15 141 (+48);

в Костанайской области – 13 630 (+39);

в Павлодарской области – 18 961 (+35);

в городе Шымкенте – 6660 (+34);

в Кызылординской области – 3983 (+24);

в СКО – 12 961 (+21);

в ВКО – 22 723 (+17);

в Жамбылской области – 6315 (+15);

в Мангистауской области – 4381 (+10);

в Туркестанской области – 4454 (+7).

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