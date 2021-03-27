Резкий рост заражений COVID-19 зафиксировали в Минздраве

За прошедшие сутки (по данным на 26 марта) в Казахстане зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В предыдущие сутки, 25 марта, в Казахстане выявили 1100 случаев.
Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:
- в городе Алматы – 32 087 (+450);
- в городе Нур-Султане – 29 306 (+365);
- в Алматинской области – 12 880 (+105);
- в Атырауской области – 18 358 (+93);
- в ЗКО – 14 684 (+87);
- в Карагандинской области – 17 303 (+85);
- в Актюбинской области – 4958 (+50);
- в Акмолинской области – 15 141 (+48);
- в Костанайской области – 13 630 (+39);
- в Павлодарской области – 18 961 (+35);
- в городе Шымкенте – 6660 (+34);
- в Кызылординской области – 3983 (+24);
- в СКО – 12 961 (+21);
- в ВКО – 22 723 (+17);
- в Жамбылской области – 6315 (+15);
- в Мангистауской области – 4381 (+10);
- в Туркестанской области – 4454 (+7).
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области