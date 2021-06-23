Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане

russian.rt.com
За прошедшие сутки (по данным на 22 июня) в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Днем ранее было зафиксировано 943 новых случая.
Всего в стране подтвержден 411 771 случай, из них:
- в городе Нур-Султане – 411,
- в городе Алматы – 117,
- в городе Шымкенте – 64,
- в Акмолинской области – 32,
- в Актюбинской области – 32,
- в Алматинской области – 28,
- в Атырауской области – 50,
- в ВКО – 70,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 88,
- в Карагандинской области – 146,
- в Костанайской области – 30,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангистауской области – 46,
- в Павлодарской области – 46,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 21.
В то же время в стране 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 368,
- в городе Алматы — 208,
- в городе Шымкенте — 47,
- в Акмолинской области — 12,
- в Актюбинской области — 34,
- в Алматинской области — 21,
- в Атырауской области — 87,
- в ВКО — 62,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 0,
- в Карагандинской области — 135,
- в Костанайской области — 39,
- в Кызылординской области – 21,
- в Мангистауской области — 23,
- в Павлодарской области — 86,
- в СКО — 15,
- в Туркестанской области — 10.
Всего в стране выздоровело 387 295 человек от COVID-19.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области