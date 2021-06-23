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Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане

russian.rt.com

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За прошедшие сутки (по данным на 22 июня) в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее было зафиксировано 943 новых случая.

Всего в стране подтвержден 411 771 случай, из них:

  • в городе Нур-Султане – 411,
  • в городе Алматы – 117,
  • в городе Шымкенте – 64,
  • в Акмолинской области – 32,
  • в Актюбинской области – 32,
  • в Алматинской области – 28,
  • в Атырауской области – 50,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 88,
  • в Карагандинской области – 146,
  • в Костанайской области – 30,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 46,
  • в Павлодарской области – 46,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 21.

В то же время в стране 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 368,
  • в городе Алматы — 208,
  • в городе Шымкенте — 47,
  • в Акмолинской области — 12,
  • в Актюбинской области — 34,
  • в Алматинской области — 21,
  • в Атырауской области — 87,
  • в ВКО — 62,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 0,
  • в Карагандинской области — 135,
  • в Костанайской области — 39,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области — 23,
  • в Павлодарской области — 86,
  • в СКО — 15,
  • в Туркестанской области — 10.

Всего в стране выздоровело 387 295 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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