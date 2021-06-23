Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 22 июня) в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее было зафиксировано 943 новых случая.

Всего в стране подтвержден 411 771 случай, из них:

в городе Нур-Султане – 411 ,

, в городе Алматы – 117,

в городе Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 32,

в Актюбинской области – 32,

в Алматинской области – 28,

в Атырауской области – 50,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 88,

в Карагандинской области – 146,

в Костанайской области – 30,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 46,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 21.

В то же время в стране 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 368,

в городе Алматы — 208,

в городе Шымкенте — 47,

в Акмолинской области — 12,

в Актюбинской области — 34,

в Алматинской области — 21,

в Атырауской области — 87,

в ВКО — 62,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 0,

в Карагандинской области — 135,

в Костанайской области — 39,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области — 23,

в Павлодарской области — 86,

в СКО — 15,

в Туркестанской области — 10.

Всего в стране выздоровело 387 295 человек от COVID-19.

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