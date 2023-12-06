Резко подорожало такси в Казахстане

Доходы предприятий транспорта от услуг такси, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–октябрь 2023 года составили 4,7 млрд тг — на 20,7% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2022-го (ИФО — 110,1%), сообщает finprom.kz

Доходы ожидаемо были получены непосредственно от перевозки пассажиров и составили 2,7% всех доходов от пассажироперевозок всеми видами автомобильного и городского электрического транспорта (годом ранее удельный вес такси составлял 4%).

Заметим: доходы предприятий транспорта в секторе считаются согласно ОКЭД и соответствующему виду деятельности, что в целом оставляет пробелы в данных. Так, скажем, за 11 месяцев текущего года совокупный доход водителей «Яндекс Такси», по данным zakon.kz, превысил 400 млрд тг — в 1,5 раза больше, чем за январь–ноябрь 2022-го. Сюда включены доходы водителей и таксопарков в 20 городах РК с учётом выплат по программе мотиваций и за вычетом комиссии сервиса.

В текущем году БНС АСПиР РК изменило методологический подход к формированию показателей деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие перевозки грузов и пассажиров на автомобильном транспорте.

Согласно обновлённым данным, за январь–октябрь 2023 года услугами такси воспользовались 41,6 млн человек — на 3,7% больше, чем за январь–октябрь 2022-го. Отметим: в целях получения данных, сопоставимых с аналогичным периодом прошлого года, основные показатели за 2022 год переформированы и пересчитаны.

Пассажирооборот такси, наоборот, уменьшился сразу на 42,8% по сравнению с январём–октябрём 2022 года, составив 1,2 млрд пкм.

Цены на проезд в такси в ноябре 2023 года почти не изменились, увеличившись лишь на 0,1% к октябрю.

В прошлом месяце услуги такси подорожали на 2,4%, а самый заметный месячный рост в текущем году был отмечен в сентябре: на 2,6%.

Для справки: в ноябре прошлого года цены на проезд в такси показывали месячный рост на 0,8%.

За год проезд в такси подорожал сразу на 11,3%. Для сравнения: годом ранее удорожание составляло 9,7%.

Цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов РК. Наибольшее годовое удорожание пришлось на Алматы (сразу на 40,5%), следом идут Актюбинская и Абайская области (на 22,1% и на 13,3% соответственно).

Меньше всего цены выросли в Западно-Казахстанской области и Астане: на 1,8% в каждом из регионов.

В то же время в Карагандинской области цены на проезд в такси по сравнению с ноябрём 2022 года не изменились, а в Восточно-Казахстанской области — и вовсе снизились на 6%.

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