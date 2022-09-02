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Резко похолодает. Прогноз погоды на 3-5 сентября

margin.kz

В ближайшие дни западные, в северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает.

В тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы. Южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном.

Понижение температуры воздуха:

  • на западе ночью от +10+18 до +8+16°С, днем от +23+31 до +17+25°С,
  • на северо-западе ночью от +15+23 до 10+18°С, днем от +27+35 до +21+28 °С,
  • на севере страны от +15+23 до 8+16 °С, днем от +25+35 до +17+25°С,
  • в центре республики основной фон ночью +10+22°С, днем +30+38°С,
  • на востоке страны повышение температуры ночью от +4+15 до +10+18°С, днем от +22+27 до +30+38°С,
  • на юге, и юго-востоке республики основной фон температуры ночью +15+25°С, днем +30+40°С.
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