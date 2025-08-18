USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Резко похолодает — прогноз

— Вчера, 13:10
Изображение для новости: Резко похолодает — прогноз

pixabay.com

В ближайшие дни метеорологическую обстановку в РК продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся с западных регионов в восточном направлении, и обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер.

Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20-21 августа на северо-западе, 21 августа на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

Температурный фон на севере понизится: ночью до +10…+17 °C, днем до +17…+25 °C, на востоке ночные температуры составят +5…+15 °C, днем ожидается незначительное повышение до +22…+29 °C.

В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется.



