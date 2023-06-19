Резко похолодало. Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области

Ночью 20 июня на севере, востоке, днем в северной половине области ожидается дождь. На востоке области гроза, днем град.

Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на юге области 12, днем 12-17, на юге области 22 тепла.

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В Костанае будет облачно, утром и днем временами дождь. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-7, днем 14-16 тепла.

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